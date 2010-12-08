-DENİZ BAYKAL'A "MONTAJ" TAZMİNATI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hürriyet gazetesinde yayınlanan ''Onlar Ama Montaj Var'' başlıklı haberde ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' iddiasıyla açtığı davada, gazete ve haberi kaleme alan gazeteci Soner Gürel'den 10 bin TL manevi tazminat kazandı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Baykal'ın avukatı Senem Yılmaz ile Hürriyet gazetesi ve Gürel'in avukatı Haluk Baştürk katıldı. Avukat Baştürk, haber kaynağını açıklamalarının mümkün olmadığını belirterek, haberlerin emniyet yetkililerinden alındığını, yeterli inceleme yapıldığını ve haberin yayınlandığını belirtti. Avukat Yılmaz ise haberin kaynağının açıklanamadığını ve gerçeğe aykırı haber yapıldığını savunarak, ''Bu haberde müvekkilim ciddi anlamda zarar görmüştür. Haber kaynağı açıklanmış olsa dahi fiilin hukuka aykırılığı ve haberin gerçek dışı olduğu sonucu değişmeyecektir'' dedi. Yılmaz, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Avukat Baştürk de haberin kaynağının müvekkilleri olmadığını kaydederek, ''İnternet sitesinde yayınlanmış, birçok basın kuruluşu tarafından haber yapılmış, müvekkilim de bu haberi değerlendirmiştir'' diye konuştu. Baştürk, davanın reddini istedi. Yargıç Mustafa Koçoğlu, davayı kısmen kabul ederek, Hürriyet gazetesi ve Gürel'in, Deniz Baykal'a yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Hürriyet gazetesinde, 25 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan ''Onlar Ama Montaj Var'' başlıklı haberde, ''Baykal'ın kişilik haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiği'' savunulmuştu. Haber yapılırken Baykal'ın beyanına başvurma ihtiyacı dahi hissedilmediği ifade edilen dilekçede, ''Emniyet Kriminal raporunun hiçbir yerinde görüntülerdeki kişilerin Deniz Baykal, Nesrin Baytok ve Can Baytok olduğuna dair bir ifade geçmediği'' kaydedildi. Dilekçede, ''Aksine, raporlarda anılan komplo kasetindeki görüntülerin kurgulandığı, montajlandığı, eklemeler ve çıkarmalar yapıldığı, kesilip yapıştırıldığı, bunun için bilgisayar programı kullanıldığı, görüntülerde yer alan şahısların tespitine yönelik gerekli yüz detayını elde etmenin mümkün olmadığı çok açık olarak tespit edilmiştir'' denilmişti. Dava dilekçesinde, söz konusu haber nedeniyle Hürriyet gazetesi ve haberi kaleme alan Soner Gürel'den, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 100 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.