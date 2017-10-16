 Deniz Baykal, yoğun bakımda (5 ) 

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KILIÇDAROĞLU VE ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAYKAL'A ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti

16 Ekim 2017 16:18

KILIÇDAROĞLU VE ÇAVUŞOĞLU\'NDAN BAYKAL\'A ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal\'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde ziyaret etti. Baykal ile görüştüğünü ve bilincinin yerinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin. Deniz Bey sağlıklı, sol ayağında ve sol tarafında bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte hekimler uyardığı zaman sol ayağını ve elini oynatıyor. O da zaman içinde aşılmış olacak.\"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Baykal ile hemşehri olduklarını hatırlatarak, \"Aynı zamanda benim de çok sevdiğimi ve saydığım bir büyüğüm ve dostum. Avrupa Konseyinde de beraber görev yaptık.\" dedi. Baykal\'ın rahatsızlandığı haberini sabah saatlerinde öğrendiğinin belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: \" Zamanlıca, erken müdahale yapılmış. Kendisi de rahatsızlığını hissedince zaten hemen şoförünü arayıp hastaneye gelmişler. Sağlık durumu da iyi çok şükür.\"
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