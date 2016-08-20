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Deniz Baykal ve MHP'lilere kaset komplosunda yeni gözaltılar var

Kasedin yayınlandığı habervaktim.com'un sahibi Yener Dönmez de gözaltına alınmıştı

20 Ağustos 2016 23:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 48’e yükseldi. Soruşturma kapsamında, 9 Ağustos'taki operasyonda Vahdet gazetesinin eski sahibi ve kasedin yayınlandığı habervaktim.com'un sahibi Yener Dönmez de gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 89 kişiden 48’i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, önümüzdeki hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 31’inin başka suçlardan tutuklu oldukları da açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen görüntülerdeki ev de savcılık tarafından tespit edildi.

Baykal ve MHP’li bazı isimlere ait olduğu ileri sürülen görüntülere ilişkin soruşturma ile ilgili dosyalar geçen aylarda birleştirilmişti.

 

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