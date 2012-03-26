Deniz Baykal: Uğur Acar yüz vermiyor, cool takılıyor

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) ziyaret ettiği Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar’ın karizma bir duruşu olduğunu belirterek, "Öyle yüz vermeyen, cool mu diyor gençler ona. Cool takılıyor" dedi.

Deniz Baykal, partisinin Antalya milletvekilleri Osman Kaptan, Yıldıray Sapan, Arif Bulut, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’le birlikte Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, ikinci çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır ve ameliyatları gerçekleştiren ekibin başkanı AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan’ı ziyaret etti.

Beraberindekilerle birlikte AÜ Hastanesi’ne gelen Baykal’ı, hastane girişinde AÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Meral Gültekin ve Prof. Dr. Özkan karşıladı. Deniz Baykal, heyecan, sevinç ve mutlulukla bir kutlama arzusu içinde AÜ’ye geldiklerini söyledi. Nakillerin gerçekleştiği andan şu noktaya kadar geçen sürecin kompozit doku nakli ameliyatlarının bütün yönleriyle değerlendirilmesine yardımcı olduğunu kaydeden Deniz Baykal, "Biz bir heyecan ve acele bir telaş sergilemeden soğukkanlı bir yaklaşım içinde, güvenle bu büyük operasyonu gerçekleştiren değerli arkadaşlarımızı, üniversitemizi tam bir güven içinde bu noktaya kadar bu işin bütün testlerden, sınavlardan geçerek başarısı kanıtlayacağına güvendik. Şimdi de bu haklı çıktığımız noktada özel bir heyecanla bu başarıyı biz de kutluyoruz" diye konuştu.

Deniz Baykal, organ naklinin Türkiye’de çeşitli yönleriyle tartışılır bir konu olduğunu belirterek, "Son dönemde gerçekleştirilen nakiller, bu alanda yapılan yüz nakli ya da kol bacak nakli olmanın ötesinde, organ nakli konusunda yeni olumlu pozitif bir ortamın toplumda şekillenmesine yardımcı oldu. Organ nakli konusunu daha doğru algılıyor, değerlendiriyor, yaklaşıyor" diye konuştu.



Nakil sayısı arttıkça etik kurallar belirlenecek



Prof. Dr. Ömer Özkan ise olayın başlangıcından itibaren her konuda yanlışları ve doğrularıyla toplumu bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi. Kendilerine yönelik eleştiriler olduğunu kaydeden Prof.Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Bazı eleştiriler oluyor, ‘Acaba bu kadar hasta hakları, etik.’ Etik tabii bu konuda çok yeni. İleride vakalar arttıkça şekillenecek. Biz hiçbir şekilde hasta haklarını çiğnemek, geri planda tutmak gibi gayemiz olamaz, geri teper. Biz ameliyatını başlangıcından önce hastadan aldığımız izinlerle ve bittikten sonra da aile ve hastayla birlikte onların izin verdiği ölçüde sizleri her aşamada bilgilendirmek zorundaydık, bilgilendirdik. Çok yeni bir konu. Toplumun bunu bilmesi gerekiyor. Bilgilendirildiği ölçüde toplum bunu kabul ediyor ve kabul etti. Çok ilgi gösterdi. Tüm açıklığıyla bizler kadar sizler de biliyorsunuz. Bu konuda da oldukça rahatız. Dünyada şu ana kadar 20 tane yüz nakli, tam yüz nakli ise 5-6 tane oldu. Sayı arttıkça etik kurallar belirlenecek. Türkiye’de bir anda nasıl 2 ayda 3 yüz nakli oldu, neden oldu? Çünkü bizim, benim kendi görüşüm, yanlış olabilir, biz bunu topluma çok açık şekilde belirttik. Toplum da bunu kabul etti. İki yıldır bir tane yüz nakli yapalım diye uğraşırken bizim ilk vakamızdan sonra 2 ayda 3 nakil birden oldu. Bu Türk toplumunun da bu konuya ne kadar açık olduğunu gösteriyor."



Senin başarın herkesi yüreklendirdi



Konuşmaların ardından cumartesi günü taburcu edilen, fakat kontrolleri için bugün hastaneye gelen Uğur Acar, CHP eski lideri Baykal’la tanışmak için toplantının gerçekleştirildiği odaya geldi. Baykal, Acar’ı "Merhaba Uğur, hoş geldin. Sakallar çıkmış" diyerek karşıladı. Uğur Acar, maskesini çıkartırken, Baykal kendisini iyi hissedip hissetmediğini sordu. Uğur Acar’ın, "Çok iyiyim" yanıtının ardından Baykal, "Açıklamalarını can kulağıyla dinliyoruz. Moral veriyorsun bizlere de. Senin başarın herkesi çok yüreklendirdi. Hayırlı olsun kutluyoruz. İnşallah çok daha iyi olacaksın" dedi.

Bir ara Prof.Dr. Özkan’a dönen Baykal, "Yüz hareketleri de yavaş yavaş şekilleniyor herhalde" dedi. Prof.Dr. Özkan’ın mimiklerin 6’ncı aydan itibaren şekilleneceğini söylemesi üzerine "O sinirler nasıl şey yapıyor, kendisi mi?" diye sordu. Prof.Dr. Özkan’ın "Yok onları biz dikiyoruz" yanıtı üzerine Baykal, şaşkınlığını gizlemedi.



Karizma bir duruşu var



CHP eski lideri, Uğur Acar hakkındaki ilk izlenimlerini "Biraz karizma bir duruşu var. Öyle yüz vermeyen, cool mu diyor gençler ona. Cool takılıyor. Basında görüntülerinden izlediğimden çok daha iyi gördüm. Böyle bir nakil yaşadığını düşünmek zorunda değiliz. Pekala nakil yaşamamış, ama soğukkanlı davranan, her şeye fazla yüz vermeyen karizmatik şahsiyet duruşu içinde" sözleriyle anlattı.

Uğur Acar’ın ameliyatının bu alandaki nakillerin en başarılılarından biri olacağını kaydeden Baykal, "Bu şevki kırmak yanlış olur. Hayal kırıklığına dönüştürmemek lazım. Bu bakımdan hepimize sorumluluk düşüyor" dedi. Baykal, Uğur Acar’ı tanımak için "Günlük yaşamın nasıl, ne yapıyorsun? Evde mi kalıyorsun, çıkıyor musun, dolaşıyor musun? Tanınıyorsun tabi" diyerek sorularına devam etti. Uğur Acar ise çıkıp dolaştığını, bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Öbür hayatımda nasılsam yeni hayatımda da öyleyim. Sadece yüzüm değişti" dedi. Deniz Baykal, Uğur Acar’a top sakalın da çok yakıştığını belirterek, elini sıktı ve vedalaştı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, AÜ Hastanesi’nde yatmakta olan ve gelecek hafta taburcu olması beklenen çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır’ı da ziyaret etti. Serviste gerçekleşen bu ziyarete enfeksiyon riski nedeniyle basın mensupları alınmadı. Deniz Baykal, hastaneden ayrılmadan önce organ bağış başvurusunu yeniledi.