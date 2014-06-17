Deniz Baykal: Siyasal İslamcı birinin aday gösterilmesinden ben de rahatsızım

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'ye cumhurbaşkanı adaylığı için Ekmeleddin İhsanoğlu'nu önermesinin ardından CHP içinde kriz başladığı konuşuluyor.

Al Jazeera'den Sibel Demirci Erdem'in haberi şöyle:

İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösteren 15 milletvekili Deniz Baykal'ın da katıldığı toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrasında Al Jazeera Türk'e açıklama yapan Deniz Baykal şunları söyledi:

Arkadaşlar geldiler istişarede bulunmak istediler. Ben de "Siyasal İslamcı birinin aday gösterilmesinden kaynaklı rahatsızlığınızı çok iyi anlıyorum" dedim. Ben de rahatsızım, yanlış yapıldı. Partinin zarar görmesini istemiyorum, arkadaşlara bu yönde telkinde bulundum.

Yeni aday önerisini desteklemedi

Al Jazeera Türk'ün edindiği bilgiye göre Deniz Baykal toplantıda bazı milletvekillerinin "20 imzayla yeni aday gösterelim, bu isme mahkum değiliz" önerisine sıcak bakmadı.

Yeni aday gösterilmesi doğru olmaz, tepkinizi farklı şekillerde dile getirin, gösterin" mesajı verdi.

'Siyasal İslamcı ve mandacı' iddiaları

Toplantıya katılan milletvekilleri İhsanoğlu ismine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

İhsanoğlu'nun siyasal İslamcı olduğu, babasının ise Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sürecinde bağımsızlık yerine mandacılığı savunduğu iddiaları dile getirildi.

Milletvekillerinin yaptığı toplantıda Deniz Baykal "Kimse bana bir şey demedi, bize sordular mı?" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme sürecindeki tavrını da eleştirdi.

Bazı milletvekilleri de İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi sırasında imza vermeyi düşünmediklerini ifade etti.

Bildiri hazırlığı

CHP içinde İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösteren milletvekillerinin bildiri yayınlama hazırlığında oldukları öğrenildi.

CHP'de Baykal'ın katıldığı toplantının bir diğer özelliği de ulusalcı ve sol kanadı buluşturması oldu.

Toplantıya ulusalcı kanatta yer alan milletvekillerinin yanı sıra bu kanatta yer almayan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de katıldı.