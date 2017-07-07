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"Deniz Baykal neden 'Adalet Yürüyüşü'ne katılmadı?"

Adalet Yürüyüşü bugün 23. gününde

07 Temmuz 2017 11:28

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın partinin şimdiki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatığı Adalet Yürüyüşü'ne neden katılmadığını, Hürriyet'ten Fatih Çekirge değerlendirdi. Çekirge, Baykal'ın, "Bu yürüyüşün ruhunu paylaşan milyonlar var. Herkes gelip yürüyor mu? Yürüyen de yürümeyen de katkı yapıyor" dediğini aktardı.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet'te "İktidar ve muhalefet çok iyi sınav vermiştir" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2017) yazısının bir kısmı şöyle:

Herkes soruyor:

- Baykal neden yürümedi?

- Yürüyüşe katılacak mı? Katılırsa Kılıçdaroğlu’na ne diyecek?

Dün Deniz Bey’le kısa bir sohbet yaptık. Önce şu sözünü aktarmalıyım:

“Kim ne derse desin, bu yürüyüş sırasında iktidar da muhalefet de iyi bir sınav vermiştir. Gezi’de yaşananları hatırlarsanız, bu yürüyüşün barışçıl görüntüsü çok önemlidir.”

Sonra bu sözünü açtı:

“Başlangıçta iktidar olumsuz baktı. Güvenpark’a gece iş makinelerini yığdı. Ama sonra sağduyu hâkim oldu. Muhalefet hiçbir provokasyona izin vermedi. Çok barışçı bir yürüyüştür bu. İktidar da buna engel olmayarak Türkiye’de barışçı eylemlerin de olabileceğini göstermiştir. Demokrasi açısından çok iyi bir gelişmedir bu.”

Neden yürümedi

“Atatürk, İnönü ve Ecevit’ten sonra CHP genel başkanlığı koltuğuna oturan Baykal neden yürümüyor?”

Bu soru o kadar soruldu ki. Cevabı Baykal’ın sözleri arasından ben seçiyorum:

“Bu yürüyüşün ruhunu paylaşan milyonlar var. Herkes gelip yürüyor mu? Yürüyen de yürümeyen de katkı yapıyor.”

Kemal Bey'i selamlayacağım

Baykal yürüyüşü İstanbul girişinde CHP il teşkilatıyla karşılayacak.

Orada Kılıçdaroğlu’nu selamlayarak kısa bir konuşma yapacak.

Özetle şöyle diyecek:

“Türkiye demokrasisi için çok önemli, medeni ve barışçıl bir tepki olmuştur. Kutlarım. Demokrasimizin gelişmesi açısından insanların tepkilerini barışçıl bir şekilde gösterebileceğinin kanıtı olmuştur. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.”

Bendeki izlenim

Deniz Bey’in, “İktidar da muhalefet de iyi bir sınav vermiştir” sözünün, bu kucaklayıcı üslubun elbette nedeni var.

“İktidarın da muhalefetin de” diyerek, kavgacı bir üsluptansa, demokrasinin kucaklayıcı üslubunu tercih ediyor. Bu da önümüzdeki dönemde Baykal’ın ‘birleştirici cumhurbaşkanı adaylığı’ stratejisi anlamına gelebilir.

CHP’den Baykal’a böyle bir teklif gelir mi bilemem.

Ama bu üslup bana göre böyle bir bakışın sinyalidir.

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