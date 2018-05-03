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Deniz Baykal milletvekili aday adayı olacak mı?

Aday olması için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a teklif götürdüğü belirtildi

03 Mayıs 2018 00:39

Beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle 51 gün Ankara'da, yaklaşık 3 buçuk ay da Almanya'da tedavi gördükten sonra Mart ayında Türkiye dönen ve tedavisi GATA'da devam eden Deniz Baykal'ın memleketi Antalya'dan milletvekili aday adayı olmak için evrak hazırlattığı iddia edildi.

Deniz Baykal'a teklif

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü GATA'da ziyaret ederek, Antalya'dan birinci sıra adaylık teklif etti. Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından başvuru evrakını yakın çevresine hazırlatmaya başladığı kaydedildi. 

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