Deniz Baykal ile Melih Gökçek gizlice görüştü

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik en sert eleştirileri yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, birlikte park açılışı gerçekleştirdikten sonra sürpriz ve bir o kadar da merak uyandıran bir görüşme yaptı.





Milliyet'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yaptırılan Çayyolu’ndaki Ceren Parkı’nın açılışı dün törenle yapıldı. Törene, Gökçek ve eşi Nevin Gökçek’in yanı sıra Baykal da katıldı. Açılış öncesi soruları yanıtlayan Baykal, hiçbir siyasi kaygı gözetmeden kendisini parkın açılışına davet etme nezaketi gösterdiği için Gökçek’e teşekkür etti.



Gökçek de kendisi gibi Angora Evleri’nde oturan Baykal’ı ‘komşum ve mahalleden hemşehrim’ olarak takdim ettikten sonra kendisini kırmayıp açılışa katıldığı için teşekkür etti.

1 saatlik gizli görüşme



Konuşmaların ardından parkın açılışını gerçekleştiren Gökçek ve Baykal, birlikte çiğ köfte ve tavuk döner yedikten ve ayran içtikten sonra ayrı ayrı araçlar ile açılış alanından ayrıldı. Merak uyandıran görüşme de bundan sonra yapıldı. Gökçek’in makam aracı ve koruma araçları, birkaç dakika sonra, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen Ceren Parkı’nın hemen karşısında bulunan Orun Villaları’nda faaliyet gösteren “Sushisu” adlı sushi restoranının önünde durdu. Gökçek araçtan inerek restorana girdi. Gökçek’ten yaklaşık 10 dakika sonra da Baykal’ı taşıyan araç restoranın önüne park etti. Araçtan bir süre inmeyen ve telefon görüşmesi yapan Baykal daha sonra restorana girdi. Gökçek ve Baykal, o saatlerde boş olan restoranın bahçesindeki bir masaya oturarak yaklaşık olarak bir saat süreyle baş başa görüştü.



Uzunca bir süredir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik en sert eleştirileri hem internetteki sosyal paylaşım siteleri hem de basın aracılığıyla yönelten Gökçek ile eski CHP Lideri Baykal’ın görüşmede ne konuştukları ise merak konusu oldu.



