Deniz Baykal CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları hakkında ne düşünüyor?

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından CHP'de olağanüstü kurultay sesleri yükselmeye başladı. Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesinde eski eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın parti içindeki değişim talebine ilişkin olarak değerlendirmelerini yazdı. Ataklı, Baykal'ın "Ben böyle imza kampanyaları açarak kurultay toplanmasında yarar görmüyorum. Bu kadar aceleye getirilmemeli" dediğini iddia etti.

Kulislerde Baykal'ın, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak yarışan Muharrem İnce'ye destek vereceği yolunda bir iddianın da dolaştığını söyleyen Ataklı, Baykal'ın şunları dediğini ileri sürdü: "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı var. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür."

CHP içerisinde olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı tartışma konusu oldu. Muhalefet, olağanüstü kurultay için 466 delegeden imza toplandığını açıklarken, CHP yönetimine yakın isimler ise bu sayının 120 olduğunu iddia ediyor.