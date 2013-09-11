Deniz Baykal: Cami-cemevi projesi memnuniyet verici

Ankara’da temeli atılan Cami-Cemevi Kültür Merkezi Projesi’ne bir destek de eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’dan geldi. Cami ile cemevinin yan yana olmasından memnuniyet duyacağını ifade eden Baykal, "Buluşma beraber olmalı. İbadet yalnız da yapılır. Ama ibadetin topluca yapılma ihtiyacı da var.” diye konuştu.

Zaman gazetesinden Özdemir Özkan - Ömer Oruç imzalı habere göre, devletin cemevlerini halkın benimsediği ibadethane olarak kabul etmeye başladığının bir ifadesi şeklinde gördüğünü vurgulayan Baykal, “Bu açıdan memnuniyet duyuyorum. Ama bunu bir dayatma haline dönüştürmemek gerektiğini de kısaca işaret ediyorum.” dedi.

Deniz Baykal, CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin’i makamında ziyaret etti. Baykal, burada basın mensuplarının Türkiye gündemine ilişkin sorularını cevaplandırdı. Eski CHP liderine ilk olarak, Ankara’da aynı avluda temeli atılan Cami ve Cemevi Külliyesi soruldu. Kendisi açısından böyle bir projenin sakıncası olmadığını belirten Baykal, bilakis bundan memnuniyet duyacağını söyledi.

“Herkesin birbirini görmesi ve birbirinden güç alması, varlığına tanık olması, birlikte ibadet etmenin yaratacağı manevi hazzı yaşaması bir ihtiyaçtır. Cumalarda topluca ibadet uygulaması vardır. Cemevi de kendi anlayışındaki insanlarımızın bu ihtiyaçların karşılanması için yapılan bir mekândır.” dedi. Devletin uzunca bir süre bu konuyla sorunlu bir ilişki içinde bulunduğunu kaydeden

Baykal, yavaş yavaş bir esneme olduğunu belirtti. Ancak yine de ürkek bir tavrın görüldüğünü söyledi. Şöyle devam etti:

“Gelinen noktada evet cemevi olabilir. Ama biraz ürkek denilmiş. Demiş ki caminin yanında ise olabilir. Yani buna da gerek yok. Yanında olabilir. Havranın yanında da olabilir. Kilisenin yanında da olabilir. Cemevi ile caminin arasında böyle bir ayrım olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.”

Sarugül'ün CHP'ye katılması dedikodudan ibaret

Eski CHP lideri, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye geçişiyle ilgili sorulara da muhatap oldu. Konunun dedikodu olduğunu kaydederek, bu dedikoduya katkıda bulunmak istemediğini söyledi.