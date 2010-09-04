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Deniz Baykal: Çağırırsa gelirim

Deniz Baykal, Sayın genel başkan ‘Çağıracağım’ deyince, bunu söyledikten sonra çağırmazsa, ona rağmen benim gitmem yakışıksız olur” dedi.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, halefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun, memleketi ve seçim bölgesi Antalya’da partisinin yapacağı referandum mitingine kendisini çağıracağını açıkladığını belirterek, “Sayın genel başkan ‘Çağıracağım’ deyince, bunu söyledikten sonra çağırmazsa, ona rağmen benim gitmem yakışıksız olur” dedi.


Adana’da Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (ÇUGİAD), ‘Türkiye Geleceğini Konuşuyor’ toplantıları kapsamında ’Referandum süreci ve 2020’ye doğru Türkiye’ konulu konuşma yapan ve soruları yanıtlayan Deniz Baykal, 7 Eylül’de Antalya’da yapılacak CHP mitingine katılıp, katılmama konusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan telefon beklediğini söyledi. Çağrı gelmezse de durumu değerlendirebileceğini bildiren Baykal, bu konudaki soruyu şöyle cevaplandırdı:


“İnşallah. Niye inşallah? Sayın genel başkan açıklama yaptı, ‘Elbette mitinge katılmasını isterim’ dedi. ‘Peki çağıracak mısınız?’ diye sordular. ‘Telefon edip, çağıracağım’ dedi. Henüz o telefon gelmedi. Bunu bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda o telefon gelir, gelince ben de hiç kuşku yok, mutlulukla giderim. Antalya Milletvekili olarak şu anda burada Adana’da çalışma yapıyorsam, Antalya milletvekili olarak yapmıyorum. Bu konuya inanan bir insan olarak yapıyorum. Beni çağırmış bir muhatabım var. Eksik olmasın kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın genel başkan ‘Çağıracağım’ deyince, bunu söyledikten sonra çağırmazsa, ona rağmen benim gitmem yakışıksız olur. ‘Çağıracağım’ demiş, o çağrıyı bekliyorum. O çağrı olmazsa her halde bir anlamı vardır onun. O çağrı olmazsa, o zaman değerlendiririz. Ama ben bunların, anlam taşımadığını, spekülasyondan ibaret olduğunu umut ediyorum. İnşallah sayın genel başkan çağıracaktır, çağırınca da memnuniyetle ben de Antalya mitinginde sayın genel başkanla yan yana olacağım.”

Baykal, konferans sırasında Anayasa değişikliği sırasında AKP’nin diğer partilerle işbirliği yapmadığını, değişiklikleri gizli hazırladığını belirterek, değişiklik yapılacak bazı maddelerle yargı frenini kaldırmayı amaçladıklarını iddia etti.

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