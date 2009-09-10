T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Baykal: Bu belediyecilik rezaleti

10 Eylül 2009 15:08

Sel felaketine uğrayın bölgeleri gezen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ”Bu bir doğal felaket değil belediyecilik rezaletidir ” dedi.

Tır parkının ruhsatlı olduğunu belirten Baykay ” Dere yatağına trilyonlarca lirayı gözden çıkararak tır ruhsatı çıkarmak ve izin vermek yanlıştır. Bunun sorumlusu kimdir.Bir yönetim niye var hükümet niye var bu tip olayları önlemek için var. Tehlikenin içine milli serveti atıyorsunuz. Sonra buna gözyumanlar 'Takdiri ilahi' diyor. 16 yıldır sen götürüyorsun burayı.Toplum buna tepki göstermeli bunu kabul edemeyiz” dedi.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24