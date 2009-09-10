Deniz Baykal: Bu belediyecilik rezaleti

Sel felaketine uğrayın bölgeleri gezen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ”Bu bir doğal felaket değil belediyecilik rezaletidir ” dedi.



Tır parkının ruhsatlı olduğunu belirten Baykay ” Dere yatağına trilyonlarca lirayı gözden çıkararak tır ruhsatı çıkarmak ve izin vermek yanlıştır. Bunun sorumlusu kimdir.Bir yönetim niye var hükümet niye var bu tip olayları önlemek için var. Tehlikenin içine milli serveti atıyorsunuz. Sonra buna gözyumanlar 'Takdiri ilahi' diyor. 16 yıldır sen götürüyorsun burayı.Toplum buna tepki göstermeli bunu kabul edemeyiz” dedi.

