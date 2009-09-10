Deniz Baykal: Bu belediyecilik rezaleti

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|Sel felaketine uğrayın bölgeleri gezen CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal ”Bu bir doğal felaket değil belediyecilik rezaletidir ”
dedi.
Tır parkının ruhsatlı olduğunu belirten
Baykay ” Dere yatağına trilyonlarca lirayı gözden çıkararak tır ruhsatı çıkarmak
ve izin vermek yanlıştır. Bunun sorumlusu kimdir.Bir yönetim niye var hükümet
niye var bu tip olayları önlemek için var. Tehlikenin içine milli serveti
atıyorsunuz. Sonra buna gözyumanlar 'Takdiri ilahi' diyor. 16 yıldır sen
götürüyorsun burayı.Toplum buna tepki göstermeli bunu kabul edemeyiz”
dedi.