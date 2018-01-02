Deniz Baykal, ayağını kıran Ertuğrul Özkök'ü aradı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ayağını kırdığı gerekçesiyle kaldırıldığı hastanedegeçirdiği ameliyattan sonra kendisini ilk arayanın, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal olduğunu yazdı. Özkök, telefonda, geçmiş olsun dileklerini ileten Baykal'a, "Dönüşünüzü bekliyorum. Çok iyi bir şişe şarabım var ve birlikte caz dinleyeceğiz” dediğini aktardı.

Özkök'ün, "Kırık bir yılbaşı gecesinin hikâyesi" başlığıyla (2 Ocak 2018) yayımlanan yazsının ilgili bölümü şöyle:

Yıllar önce böbrek taşı düşürdüğümde ilk arayan kişi rahmetli Süleyman Demirelolmuştu...

Bu defa daha büyük bir sürpriz oldu...

Telefonum çaldı...

Arayan Deniz Baykal’ın kızı Aslı...

“Babam konuşmak istiyor” dedi ve telefonu verdi...

Deniz Bey “Geçmiş olsun” dedi...

Ben de ona “Dönüşünüzü bekliyorum. Çok iyi bir şişe şarabım var ve birlikte caz dinleyeceğiz” dedim...

Fark ettim ki, bu yıl aldığım en güzel yılbaşı hediyesi Deniz Bey’in sesiydi...

Özlemişim onun sesini ve sağlık haberini...