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Spor

DENİZ BARIŞ BEYRUT'TA EVLENDİ BEYRUT (A.A)

17 Haziran 2011 19:13

-DENİZ BARIŞ BEYRUT'TA EVLENDİ BEYRUT (A.A) - 17.06.2011 - Medicalpark Antalyaspor'un başarılı oyuncularından Deniz Barış, Esra Necim ile Beyrut'ta Türk Büyükelçiliğinde kıyılan nikahla evlendi. Fenerbahçe'de oynadıktan sonra, geçtiğimiz sezon Medicalpark Antalyaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayan Deniz Barış, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde Esra Necim ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını, Beyrut Büyükelçiliği İkinci Katibi Tunç Evginer kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini, Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın kalecisi Volkan Demirel, futbolcu arkadaşı Ali Bilgin ile çiftin yakın arkadaşları Ferit Baltacıoğlu, Işılay Meriç Küçük ve Mesut Özgür Sevgili yaptı. Büyükelçilikte düzenlenen nikah töreninin ardından, evlilik cüzdanını alan Esra Necim Barış, eşinin ayağına basarak, ''Bundan sonra evlilikte benim sözüm geçer'' diye espri yaptı. Futbolcu Deniz Barış, Beyrut'un değişik bir yer olması ve eşiyle birlikte ortak arkadaşlarının burada bulunması nedeniyle, Beyrut'ta evlenmek istediklerini söyledi. Nikahın ardından, Beyrut'taki Robert Muvat Müzesi'nin bahçesinde, Medicalpark Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akıncıoğlu, Denetim Kurulu Üyesi Emin Altıner, futbolcu arkadaşları ile eşlerinin katılımıyla gelin ve damada yüzüklerinin takıldığı tören düzenlendi. Törende gelin ve damadın başlarına bereketi simgeleyen pirinç taneleri atıldıktan sonra, düğün yemeği verildi.

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