DenizBank ve BELBİM, İstanbulkartlılar için 1200 TL'ye kadar faizsiz kredi verecek

DenizBank, 18 milyon aktif kullanıcısı olan BELBİM-İstanbulkart ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

DenizBank, BELBİM iş birliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunan projeyi hayata geçirdi.

Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanyada, 12 ay vadede, 1200 TL’ye varan faizsiz krediden, İstanbulkart’ını kişiselleştiren ve bankanın yapacağı değerlendirme sonucunda talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor. Söz konusu krediye başvuruda bulunmak için DenizBank müşterisi olma şartı aranmıyor.

Kredisi onaylanan kullanıcılar İstanbulkartlarına aktarılan kredileri tüm anlaşmalı noktalarda kullanabiliyor.

Kampanya koşullarını sağlayan müşteriler, kredi kartından faizsiz 500 TL taksitli nakit avans da kullanabiliyor.