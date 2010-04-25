Deniz Aslanı Tatbikatı Ege'de yapılacak

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'nca planlanan "Deniz Aslanı-2010 Arama Kurtarma Tatbikatı" 28-30 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında Türk Arama Kurtarma Bölgesinde icra edilecek.





Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin görev ve sorumluluklar verdiği kurum-kuruluşların bir bölümünün katılımıyla 28-30 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde icra edileceği bildirildi.





Açıklamada tatbikatın amacı ve katılacak unsurlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:





"Tatbikatın maksadı, sivil ve asker katılımın sağlanacağı müşterek bir senaryo içerisinde arama ve kurtarma harekatında görev alacak bakanlık ve kuruluşlar ile TSK unsurlarının bir arada çalışmasını ve eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin mevcudiyetini ve bu alanda Türkiye'nin her türlü arama kurtarma faaliyeti icra edebileceğini uluslararası camiaya ve ilgili makamlara duyurmak, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol sistemlerinin denenmesi ve bu konuda uygulama safhasında meydana gelebilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermektir.





Tatbikata, Türk arama kurtarma teşkilatında yer alan Sağlık ve Ulaştırma bakanlıklarının ilgili kuruluşları ve Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çeşitli tipte gemi, uçak ve helikopterler iştirak edecektir."

