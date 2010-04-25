T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Aslanı Tatbikatı Ege'de yapılacak

"Deniz Aslanı-2010 Arama Kurtarma Tatbikatı" 28-30 Nisan tarihleri arasında Ege'de uluslararası sulardaki yapılacak.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'nca planlanan "Deniz Aslanı-2010 Arama Kurtarma Tatbikatı" 28-30 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında Türk Arama Kurtarma Bölgesinde icra edilecek.


Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin görev ve sorumluluklar verdiği kurum-kuruluşların bir bölümünün katılımıyla 28-30 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde icra edileceği bildirildi.


Açıklamada tatbikatın amacı ve katılacak unsurlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:


"Tatbikatın maksadı, sivil ve asker katılımın sağlanacağı müşterek bir senaryo içerisinde arama ve kurtarma harekatında görev alacak bakanlık ve kuruluşlar ile TSK unsurlarının bir arada çalışmasını ve eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin mevcudiyetini ve bu alanda Türkiye'nin her türlü arama kurtarma faaliyeti icra edebileceğini uluslararası camiaya ve ilgili makamlara duyurmak, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol sistemlerinin denenmesi ve bu konuda uygulama safhasında meydana gelebilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermektir.


Tatbikata, Türk arama kurtarma teşkilatında yer alan Sağlık ve Ulaştırma bakanlıklarının ilgili kuruluşları ve Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çeşitli tipte gemi, uçak ve helikopterler iştirak edecektir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24