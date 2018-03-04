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Deniz Akkaya: Yeter artık rezil oluyoruz, biri bu adamı susturmalı!

"Ben bir Türk kadını olarak diyorum ki, bu bir suçtur"

04 Mart 2018 15:07

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir”, “Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı”, “Kız çocukları cehennem kadar risktir", “Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" açıklamalarıyla gündeme gelen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'a bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi. Akkaya, kişisel Instagram hesabında Yıldız'ın bir videosunu paylaşarak, "Yeter artık bu adamı biri susturmalı" diye yazdı.

Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Paylaştım bu insan düşmanını defalarca kez ama yeter! Artık bu adama biri dur desin! Bu adamın pervasız söylemleri bu ülkeyi korkunç bir imaja ve kara deliğe sürüklüyor! Yabancı sitelerde altyazı ile yayınlanıyor, bu adamın ketçap şehvet uyandırır, yorgana hallenmeyin abuklukları! Rezil rüsva oluyoruz ayrı, ama ben bir Türk kadını olarak diyorum ki, bu bir suçtur! Kadına şiddete davetttir! Yeter artık bu adamı biri susturmalı"

 

denizakkaya-paylasim

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