Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında 'FETÖ bağlantısı' iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası ile savcılığa dilekçe verdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Instagram hesabından Selin Ciğerci hakkında açıklama yaptı. Akkaya paylaşımında, Selin Ciğerci için FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu iddiası ile mahkemeye şikâyette bulundu. Akkaya, Ciğerci'nin boşanma davasının tek bir olaya hizmet ettiğini belirterek, "Şu ana kadar söylediğim her şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? FETÖ bağlantılı isimleri değil mi?" ifadelerini kullandı.

Akkaya ayrıca, paylaşımında, "Hasan Okan Selin Ciğerci için FETÖ terör örgütü ile ilgili bağlantıları ve Londra üzerinden götürdükleri ilişkilerini bugün savcılığa giderek şikayette bulundum. Ne dediysek o" dedi.

Akkaya, olayla ilgili ayrıntıları yarın canlı yayında açıklayacağını söyledi.