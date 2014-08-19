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Deniz Akkaya: Mahalle baskısı yüzünden Erdoğan'ın verdiği iftara katılamadım

Erdoğan’la çok tanışmak istediğini belirten ünlü Deniz Akkaya, o zamanki siyasi atmosferin uygun olmadığını ve mahalle baskısından dolayı iftara katılmadığını belirtti

19 Ağustos 2014 14:12

Manken Deniz Akkaya, mahalle baskısı yüzünden Tayyip Erdoğan’ın ünlülere verdiği iftara katılamadığını açıkladı.

Deniz Akkaya Ülke TV'de Esra Elönü’nün hazırlayıp sunduğu “Arafta Sorular” adlı programa konuk oldu.

Akkaya, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayında ünlülere verdiği iftara mahalle baskısından dolayı katılmadığını söyledi.

 

‘Erdoğan'la tanışmayı çok isterdim’

 

Erdoğan’la çok tanışmak istediğini belirten ünlü manken, o zamanki siyasi atmosferin uygun olmadığını ve mahalle baskısından dolayı iftara katılmadığını belirtti. Ayrıca, ‘otoritenin adamı’ gibi gözükmek istemediğini de söyleyen Akkaya, “İftara ben de davetliydim. Erdoğan’la gerçekten çok tanışmak isterdim. Ama otoritenin adamı, o otoritenin askeri gibi gözükmek istemediğim için bu şansımı kullanmadım. Buna derseniz ki mahalle baskısı belki de o bilmiyorum” dedi.

 

‘Erdoğan'dan nemalanmak isteyenler var’

 

Akkaya, Erdoğan’la iftara katılan bazı ünlüleri eleştiri yağmuruna tuttu. Programa katılan ünlülerin Erdoğan’la yan yana fotoğraf vererek, bundan nemalanmak istediğini söyledi. Kendisini çok farklı göstermeye çalışan kişileri samimiyetsiz bulan ünlü manken, “Bakış açısı hayatı bambaşka olup, vur patlasın çal oynasın her gece sokakta olup, belki buradan nemalanırım diye zaman zaman diğer siyasetçilerle de fotoğraf verip, daha sonra bakın ben içkiyi de bıraktım çay içiyorum görüntüsü vermeye çalışan insanları samimiyetsiz buluyorum” dedi.

 

‘Kendi kimliğini saklayan ünlüler komik duruma düşüyor’

 

Kendi kimliğini saklayan ünlülerin çok komik duruma düştüğünü vurgulayan Akkaya şunları söyledi:

“Böyle davranan arkadaşlara şunu söylüyorum: Arkadaşım senin kandırmaya çalıştığın insan on iki senedir milyonları yönetiyor. Acaba sen onu kandırıyorum derken; o kendi köşesine çekildiğinde hanımıyla birlikte size gülüyor mu, gülmüyor mu bunu hiç düşünüyor musunuz?”

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