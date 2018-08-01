Deniz Akkaya: Kafası bel altında amcalar…

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada kendisini Müslüman Alimler Birliği Yüksek Konseyi Türkiye temsilcisi ve Guraba Yayınları’nın sahibi olarak tanıtan Abdullah Yolcu'nun “Bir kadınla yetinen erkektir, bir erkekle yetinmeyen kadın yırtıktır” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Yolcu’nun sözlerinin paylaşıldığı bir haberin fotoğrafını paylaşan Akkaya, “Kafası bel altında amcalar size sesleniyorum! Allah sizin gibilerden evlatlarımızı korusun” yorumunda bulundu.

Tek eşliliği savunan erkekleri sapıklıkla suçlayan Abdullah Yolcu'nun 2014 yılında sosyal medya hesabında paylaştığı video geçtiğimiz günlerde yeniden gündem olmuştu. Yolcu, bu videoda erkeklerin ‘çeşit sevdiğini’ ileri sürüyor ve ‘tek kadınla yetindiğini’ söyleyen erkeklere de test yaptırmalarını tavsiye ediyordu. Yolcu, ‘bir erkekle yetinmeyen’ kadınlar için ise ‘yırtık’ diyordu.