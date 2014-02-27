Dengir Mir Fırat: Kasetler gerçekse büyük vahamet

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Başbakan Tayyip Erdoğan olduğu iddia edilen kişi ile oğlu Bilal Erdoğan olduğu öne sürülen kişinin telefon görüşmelerinin ses kayıtlarıyla ilgili, “Ses kaydı gerçekse büyük bir vahamettir. Gerçek olmasını düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

AKP'nin kurucularından, eski Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Halk TV'de katıldığı bir televizyon programında Başbakan Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasındaki ses kayıtlarını değerlendirdi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Fırat, ses kayıtlarını birkaç kez dinlediğini belirterek, ses kaydının yalan olmasını temenni ettiğini ifade ettiğini belirterek, “İnşallah yalandır dedim. Halen de onu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanının böyle bir ithamın altında kalmasını ülke için hayırlı olarak görmüyorum.” dedi.

Krizden daha fazla demokrasiyle çıkılır

Dengir Mir Mehmet Fırat, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan daha çok demokrasi, daha özgürlük, daha çok şeffaflıkla çıkabileceğini kaydetti. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan belli devlet kurumlarına layüsel yetkiler vererek çıkamayacağını vurgulayan Fırat, “Bundan sadece AK Parti değil Türkiye zarar görür. Bu durum Türkiye'yi koasa götürür. Bundan sadece yeniden hukuk devleti rayına oturtmak gerektiği kanısındayım” diye konuştu. Ses kaydını dinlediğinde ülke adına üzüldüğünü kaydeden Fırat, “Ses kaydı gerçekse büyük bir vahamettir. Gerçek olmasını düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

17 Aralık darbe değil

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının iktidara yönelik bir darbe olduğu görüşüne katılmadığını söyleyen Fırat, soruşturmada ismi geçen bakanların yargıda aklanması gerektiğine işaret etti. Fırat, “Mahkemeye gitmek ayıp değil, mahkemeden onurlu olarak çıkmak büyük bir olaydır” dedi. Fırat, Anayasa Mahkemesi'nin adil bir yapıya kavuştuğunu ve adil karar vereceğini kaydetti.