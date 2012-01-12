-Dengesini kaybederek düşen milli kayakçı öldü ERZURUM (A.A) - 12.01.2012 - Erzurum'da antrenman yaparken dengesini kaybederek düşen milli kayakçı Aslı Nemutlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bursa Uludağ Kayak Kulübü sporcusu ve aynı zamanda milli kayakçı olan Aslı Nemutlu (18), Erzurum'da haftasonu düzenlenecek Alp Disiplini 1. Etap yarışları için Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenman yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Kar tahtalarına çarpması sonucu ağır yaralanan Nemutlu, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.