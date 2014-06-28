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Spor

'Dengemi kaybettim Chiellini’nin omzuna çarptım'

İtalya - Uruguay maçında Giorgio Chiellini'yi ısıran Luis Suarez'i savunma verdiği ortaya çıktı

28 Haziran 2014 21:54

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda  İtalya ile Uruguay'ın karşı karşıya geldiği mücadelede rakibi Giorgio Chiellini'yi ısıran ve FIFA'dan ceza alan Luis Suarez'in savunması ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberde; FIFA Disiplin Kurulu'na yazılı savunmasını gönderen Uruguaylı yıldızın, bahsi geçen savunmasında İtalya forması giyen savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi kasti olarak ısırmadığını ifade ettiği iddia edildi.

Dengesini kaybederek rakibine çarptığını belirten Luis Suarez'in aynı savunmada ayrıca, lanse edildiği şekilde 'kasti bir ısırma veya ısırma girişimi' gibi bir olayın yaşanmasına imkan olmadığını yazdığına da yer verildi.

Suarez'in bu savunmasına rağmen FIFA Disiplin Kurulu'ndan 7 üyenin, söz konusu vakanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği ancak hiçbir provakasyon amacı olmadığı görüşünde birleştiğine de yer verildi.

Luis Suarez'in savunmasından satır başları şu şekilde:

"Darbenin ardından dengemi kaybettim ve vücudumu kontrol edemez hale geldim. Dolayısıyla rakibimin üzerine düştüm. Tam bu esnada yüzümü rakip oyuncuya çarptım ve yanağımda yara oluştu. Dişimde de şiddetli bir ağrı hissettim."

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