Denge ve Denetleme Ağı raporu: Adil ve özgür seçim sürecinin sağlanmasına ilişkin adımların atılması elzemdir

300’e yakın sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Denge ve Denetleme Ağı, “Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler” başlıklı bir rapor yayımladı. Türkiye’de gerçekleşen son 4 seçimde seçim bütünselliğinin temel bileşenlerinde yaşanan gerilemeye dikkat çekilen raporda, yapılacak bir sonraki seçimlerde uluslararası demokratik standartların sağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapılması gerekliliğine vurgu yapıldı

“Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler” başlıklı raporda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden günümüze, seçimlerin demokratik karakterini etkileme potansiyeline sahip yasal düzenlemeler mercek altına alındı. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde -erken ya da zamanında- yapılacak seçimlerin demokratik kriterlere uygunluğunu sağlamak için somut öneriler sunuldu.



Türkiye’de gerçekleşen son 4 seçimde seçim bütünselliğinin temel bileşenlerinde yaşanan gerilemeye dikkat çekilen raporda, yapılacak bir sonraki seçimlerde uluslararası demokratik standartların sağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Son genel seçimlerden günümüze de, seçimlerin bütünselliğini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip çeşitli yasal düzenlemelerin kabul edildiği belirtilen raporda, “Süregelen erken seçim/zamanında seçim tartışmaları çerçevesinde, öncelikli olarak demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan adil ve özgür seçim sürecinin sağlanmasına ilişkin adımların atılması elzemdir” denildi.





"OHAL uzatılmamalı, DDK bağımsız olmalı"



Raporda, OHAL uygulamalarının tekrar uzatılmaması gerektiği, Devlet Denetleme Kurulu’nun tarafsızlığının sağlanması gerektiği, yeni sosyal medya düzenlemesinin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olmaması gerektiği gibi somut öneriler sunuldu.