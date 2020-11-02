Deneyimli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, 74 yaşında hayatını kaybetti

Deneyimli Orta Doğu muhabiri ve yazar Robert Fisk, Dublin'deki evinde geçirdiği felç sonrası hayatını kaybetti.

Irish Times’ta yer alan habere göre Fisk, cuma günü rahatsızlanarak St. Vincent Hastanesi'ne kaldırıldı. 74 yaşındaki Fisk, burada hayatını kaybetti.

Modern dönemin en saygın ve tartışmalı dış muhabirlerinden biri olan Fisk, 2005 yılında New York Times tarafından "Belki de Britanya'daki en ünlü dış muhabir" olarak tanımlandı.

Robert Fisk kimdir?

The Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri olan Fisk, otuz yılı aşkın bir dönem Beyrut'a odaklanarak çalıştı. ABD'nin Afganistan Savaşı ve 2003 yılındaki Irak'ın işgalini yakından takip etti ve kitaplar yayımladı.

1970'lerde İrlanda'daki olaylar, 1974'teki Karanfil Devrimi, Lübnan İç Savaşı, 1979 İran İslam Devrimi, Sovyet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı ve 2003'teki Irak'ın işgalini yakından takip etti.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında gerçekleşen Yeşilova Olayını haberleştiren Fisk, 2 Mayıs 1991 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun talimatı ile gözaltına alındıktan sonra hakkında sınır dışı kararı verildi.

Wikipeia’da yer alan bilgilere göre, dünyanın en çok ödül alan gazetecisi unvanına sahip olan Fisk, El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin ile 1994-1997 arasında üç defa röportaj yaptı.

Afrin Operasyonu'nu takip etmek için Afrin'e geldi, buradaki çatışmalarla ilgili incelemeler yayınladı.

Fisk’in Türkçe’ye çevrilmiş 5 kitabı bulunmaktadır:

- Büyük Medeniyet Savaşı - Ortadoğu'nun Fethi

- Suriye - Cehenneme Düşüş

- Mısır Yazıları

- Cezayir Yazıları

- İsrail Yazıları