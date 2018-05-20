Denetleme görevini 'yasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle reddetti; CHP'den milletvekili aday adayı olan Akkaya hakkında soruşturma açıldı

CHP’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden maarif müfettişi Rasim Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Akkaya’dan bir denetleme görevini yapmasını istedi. Akkaya, “görev tanımı içerisinde yer almadığı, yasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle reddetti. Akkaya, CHP’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Hakkında, verilen görevi yapmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre iki kez ifadesi alındı. Memuriyetten istifa etmesine karşın ifade vermeye giden Akkaya, “Benden görev tanımım içerisinde yer almayan bir görevi yapmam isteniliyor. Bu yasaya aykırıdır. Bakanlığın genelgesi KHK’ye de aykırıdır. Ayrıca soruşturma için 2 yıllık süre var. Neden acele ediliyor? Memuriyetten seçim nedeniyle istifa ettiğim halde, ifademin acilen alınmasının nedeni nedir? Benim siyaset çalışmalarımdan rahatsız mı olunuyor? Bu acele niye?” dedi.

"Bakanlık talimatı"

Eğitim-İş Sendikası da yaptığı açıklamada, üyeleri Akkaya’ya uygulanan baskıyı kabul etmediklerini belirtti. Soruşturma sürecinin Akkaya’nın memurluktan çekildikten sonraki yani aktif siyasete atıldığı dönemde gündeme getirilmesinin de manidar olduğuna işaret eden sendika yönetimi, “Yapılan görüşmelerde, soruşturmaların aceleye getirilmesinin bakanlık talimatı olduğu bilgisi dolaşmaktadır. Atatürkçü üyemiz Rasim Akkaya’nın yanındayız” dedi.