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Ekonomi

Denetimsiz LPG'li araçlarda 10 yaş tehlikesi ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 14:30

-Denetimsiz LPG'li araçlarda 10 yaş tehlikesi ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - TMOBB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ankara trafiğinde seyreden 430 bin civarındaki LPG'li aracın 300 bininin kayıt altına alındığını ancak geriye kalan 130 bin aracın denetimsiz olduğunu, yani sızdırmazlık raporunun bulunmadığını belirtti. Gülgeç, bu araçların bir bölümünün 10 yıllık LPG tank kullanım ömrünü tamamladığını söyledi. Gülgeç, LPG kiti takılan hususi araç sahiplerinin 2 yılda bir, ticari araç sahiplerinin ise yılda bir gelip Makine Mühendisleri Odasından sızdırmazlık raporu alması gerektiğini ifade ederek, 10 yıl sonunda araç sahiplerine LPG tankının değiştirilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. Denetim altındaki araçlarla ilgili bir sorunun olmadığına işaret eden Gülgeç, sorunun trafikte olan 130 bin LPG'li aracın sızdırmazlık raporunun bulunmaması olduğuna işaret etti. LPG kitini taktırmış ama ruhsatına işletmemiş, hiçbir denetim altına alınmamış araçlarda ciddi problemler ortaya çıkabileceğini vurgulayan  Gülgeç, denetimsiz LPG'li araçların, araç sahiplerinin yanı sıra trafiği de ciddi anlamda tehlikeye sokabileceğini söyledi. Prof. Dr. Gülgeç, LPG tankının 10 yıllık ömrünü tamamladığında, iç basıncın etkisi ile patlama riskinin artacağını ifade etti.

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