Çin ve Hindistan'dan gelen ürünlerde kanser riski var!

Çin ve Hindistan’dan ithal edilen tişört, şal, terlik ve ayakkabıda kanser riski var. Denetime takılanlar verdikleri ilanlarla ‘zararlı boyalı’ ürünlerini geri çağırıyor.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’ye ithal edilen bazı tekstil ürünleri zehir saçıyor. Kanserojen azo boyar madde ihtiva eden bu ürünleri değil kullanmak, dokunmak bile sağlık açısından risk yaratıyor. Bunun denetimi için dün önemli bir adım atıldı. Güvensiz madde içeren, sağlık açısından büyük risk yaratan ürünler piyasadan toplatılacak, üreticisine ceza verilecek. Ayrıca gazeteye verilecek, TV’de yayımlanacak ilanlarla zararlı boya içeren bu ürünlerin geri çağrılması sağlanacak.

İthal tekstil ürünlerindeki azo boyar madde denetimini Sağlık Bakanlığı adına İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yapıyor. İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, firmaları eğitime tabi tuttuklarını ve bu sayede kanserojen madde oranının düşme yoluna girdiğini söyledi.

Gümrükten alınan numunelerin analizini yapan Ekoteks Laboratuarı İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, yapılan binlerce analize atıfta bulunarak şunları söyledi: “Denetimlere ilk başladığımız dönemde 8 bin-9 bin ppm değerlerinde azo boyar madde tespit ediyorduk. Hâlâ bazı numunelerde normalin kat kat üstünde azo boyar madde tespit ediyoruz. Bu maddeler sağlığa çok zararlı, kanserojen olduğu kanıtlanmış, çok sıkı şekilde denetimleri sürdürüyoruz.”

'Gümrükte beklemiyor'

Ekonomi Bakanlığı, gümrükler ve İTKİB işbirliğiyle yapılan ithalat gözetimi işleminde, ithal bir ürünün 60 saniyede bilgisinin alındığını belirten Özdemir, “Test sonucu 3 günde çıkıyor. Ancak mal gümrükte alıkonulmuyor, piyasaya dağıtımı yapılıyor. Sınırın üstünde azo boyar madde çıkarsa bertaraf şart” dedi. Analize takılan firmalar www.ebirlik.org sitesinde de ilan ediliyor. İlanda firmanın ağzından, “Ürünümüzde zararlı boya tespit edildi. Aldığınız ürünü getirin, parasını iade edelim” ifadeleri yer alıyor.

Azo boyar madde nedir

Tekstil boyalarında bulunuyor. Bu maddelerden bir kısmı kanserojen ‘arilamin’ içeriyor. 30 ppm’in altındaki miktarlarda azo boyar madde içeren ürünlerin ithalatı serbest. 30 ppm, 1 milyon litre boyada 30 mililitre azo boyar madde anlamına geliyor.