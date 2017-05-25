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'Denetim süreci' kararı sonrası ilk yüz yüze görüşmede, AB'den Türkiye'ye 'insan hakları' mesajı

Donald Tusk: İnsan haklarına ilişkin soruları, görüşmemizin merkezine koydum

25 Mayıs 2017 19:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi binasında görüştü.

Görüşme bir saat sürdü. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi yeniden siyasi denetim sürecine almasının ardından ilk yüz yüze görüşme özelliğini taşıyor.

Tusk, basına kapalı yapılan görüşme sonrası kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. Tusk, fotoğrafların altına "İnsan hakları konusundaki soruları görüşmemizin merkezine koydum" notunu düştü.

Tusk'ın Twitter paylaşımı şöyle:

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Donald Tuskinsan haklarımesajilk görüşmeyüz yüzedenetim süreci
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