Demre'de hortum

Antalya'nın Demre ilçesi Beymelek beldesinde akşam saatlerinde hortum meydana geldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu akşam saatlerinde meydana gelen hortum, Beymelek beldesinin İskele mahallesinde bulunan 35-40 dekarlık alandaki seraları yerle bir etti.



Hortumun verdiği kesin zararın, yarın yapılacak incelemelerden sonra belirleneceği bildirildi. Yetkililer, 23 Ocak'ta da Beymelek'te İskele mahallesinde aynı mevkide yine hortum meydana geldiğini ve hortumun 23 Ocak'ta 100 dekara yakın alanda kurulu serayı, yerle bir ettiğini söylediler.