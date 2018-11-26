T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demre'de faciadan dönüldü: 24 göçmen kurtarıldı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde aralarında hamile kadının da  bulunduğu 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

26 Kasım 2018 18:42

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde aralarında hamile kadının da  bulunduğu 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Demre\'ye bağlı Kekova Kale mevkisindeki kıyı bölgesinde aralarında çocukların da bulunduğu göçmen grubu olduğu ve yardım talep ettikleri bilgisi üzerine saat 09.30 sıralarında bölgeye iki Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında, ilk olarak durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı\'na getirildi ve 112 ekiplerine teslim edildi.
Ekipler daha sonra kıyıda bekleyen 10\'u kadın, 8\'i çocuk 23 göçmeni kurtararak Kaş Limanı\'na getirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAANTALYA DemreSahil GüvenlikDemreKekova KaleSahil Güvenlik BotuBaşlatılanKaş LimanıEkiplerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24