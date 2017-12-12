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Demre'de baharı andıran görüntüler

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde ağır kış koşulları etkili olurken, Antalya'nın Demre ilçesinde baharı andıran görüntüler ortaya çıktı

12 Aralık 2017 14:42

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE\'nin birçok bölgesinde ağır kış koşulları etkili olurken, Antalya\'nın Demre ilçesinde baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Tatile gelen Alman turistin denize girdiği bölgede, bazı ağaçlar çiçek açtı.
Türkiye\'nin en sıcak bölgelerinden Demre ilçesinde hava sıcaklığı gündüz 18- 20 derece civarında bulunuyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 19- 20 derece olduğu ilçeye tatile gelen ve yatla Kekova turuna çıkan Alman Ulrich Volk, Kekova\'da denizin güzelliğini görünce Akdeniz\'in mavi sularına atlayarak yüzdü ve denizin tadını çıkardı. İlçenin bazı bölgelerinde yabani armut ve elma ağaçlarıyla azgan bitkisi çiçek açtı. Bazı yerli tatilciler Myra Antik Kenti\'nin yamacındaki bembeyaz çiçek açan azganın yanında fotoğraf çektirdi. Baharın müjdecisi olan papatyalar da kırlarda rengarenk görüntüler oluşturdu. Aralık ayında denize girme olanağı bulan Ulrich Volk, \"Burada deniz çok güzel. Hava ve su çok sıcak. Hava Almanya\'da çok soğuk ve karlı. Demre\'de ise güneş var. Demre çok güzel\" dedi.
Ankara\'dan gelen Damla Öge, \"Ankara\'da hava buz gibi. Demre\'ye geldim. Hava 18- 20 derece. Ağaçlar çiçek açmış. Ben de güzel havanın tadını çıkarıyorum\" diye konuştu.

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