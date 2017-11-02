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Demre'de 76 kaçak yakalandı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için tekneyle yola çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 76 kaçak denizde yakalandı

02 Kasım 2017 21:27

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde yasa dışı yollarla İtalya\'ya gitmek için tekneyle yola çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 76 kaçak denizde yakalandı.
Demre Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah gelen ihbar üzerine Kapaklı- Üçağız mahalleleri arasında arama yaptı. Bir sonuç alınamayınca Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı ve Demre Emniyet Müdürlüğü\'nden yardım istendi. Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizde arama tarama çalışması başlattı. Kekova\'nın yaklaşık 30 kilometre açıklarında saat 10.00 sıralarında Rus bayraklı \'BEFA\' adlı 25 metrelik tekne durdurularak arandı. Aramada teknede bir grup kaçak olduğu görüldü. Tekne, Sahil Güvenlik botları eşliğinde Üçağız Limanı açıklarına getirildi. Burada bir süre bekletilen kaçaklar, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Demre Jandarma Komutanlığı ekiplerince başka tekneye aktarılarak, iki grup halinde karaya çıkarıldı. Kaçaklar buradan otobüslerle Demre\'ye götürülerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Toplam 76 kaçakla birlikte yat kaptanı ve 3 organizatör de yakalandı. Ukraynalı olduklarını söyleyen 4 şüpheli, İstanbul\'dan getirdikleri kaçakları İtalya\'ya götüreceklerini söyledi. BEFA adlı teknenin 2 gündür Kekova bölgesinde olduğu ve takip altında olduğu kaydedildi.
Demre Spor Salonu\'na getirilen mültecilerin 34\'ünün Somali, 29\'unun Afganistan, 8\'inin Pakistan ve 5\'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. 1\'i bebek 11 çocuk, 27 kadın ve 38 erkek olmak üzere 76 kaçaktan Suriyeli olan 5\'i kampa, geri kalanlarının ise ifadelerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.

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