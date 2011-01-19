-DEMOKRATLARIN LİDERİ ÇİN DEVLET BAŞKANINA "DİKTATÖR" DEDİ WASHINGTON (A.A) - 19.01.2011 - ABD Senatosu'nda Demokratların lideri olan Senatör Harry Reid, ABD'yi ziyaret etmekte olan Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'ya ''diktatör'' dedi. Senatonun güçlü isimlerin Reid, Nevada eyaletindeki yerel televizyon kanalı KSNV'ye yaptığı açıklamada, ''Çin Devlet Başkanı ile görüşmek için Washington'da olacağım. O bir diktatör. Yönettiği türden bir hükümet sayesinde çok şey yapabilir. Belki de diktatör dememeliydim ama onun hükümetinin biçimi bizimkinden farklı'' dedi. Bu konuşmadan kısa süre sonra Reid'in sözcüsü Jo Summers, ''Reid'in kendisi de kelime seçiminin iyi olmadığını belirtmiş ve ifadesini düzeltmiştir'' açıklamasında bulundu. Reid, birçok Cumhuriyetçi Senatör gibi Beyaz Saray'da Hu ile birlikte yenecek akşam yemeği davetini geri çevirenler arasında yer alıyor. 4 günlük ziyaretinde Hu Jintao'nun Kongre'yi de ziyaret etmesi planlanıyor.