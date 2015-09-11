Demokratların İran zaferi



Cumhuriyetçilerin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı ilk engelleme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Cumhuriyetçiler, anlaşmanın reddedilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesi için ABD Senatosu'nda yapılan oylamada yeterli çoğunluğu bulamadı. Yasa tasarısı 42'ye karşılık 58 oyla reddedildi. Tasarının Senato'dan geçmesi için 60 oy gerekiyordu.

Demokratların başarısından sonra bir açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama, "Bu oylama, Amerika'nın ulusal güvenliği ve dünyanın güvenliği için yürütülen diplomasinin bir zaferidir" diye konuştu. Obama, Senato'nun bu tarihi adımla hükümetini uluslararası ortakları ile birlikte anlaşmayı hayata geçirebilecek bir konuma getirdiğini ifade etti.

Senato'daki sonucun belirleyeci olduğunu ifade eden Demokrat Senatör Harry Reid, Kongre'nin de bu tarihi anlaşmaya izin vereceğinden kuşkusu olmadığını ifade etti. Ancak anlaşma için Kongre'nin resmi onayı gerekmiyor.

Cumhuriyetçilerde hayal kırıklığı

Senato'dan çıkan sonuç Cumhuriyetçileri ise hayal kırılığına uğrattı. Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, "Bu anlaşma, Başkan'ın yaptığı tüm hatalar açısından bir metafor" diye konuştu. McConnell, Obama'nın anlaşmayı güvence altına almak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Anlaşmaya karşı çıkan Cumhuriyetçiler, anlaşmanın yetersiz olduğunu ve İran'ın nükleer bomba yapmasına olanak tanıdığını savunuyor. Cumhuriyetçiler ayrıca İran'ın Lübnan'daki Hizbullah yanlılarına mali destek aktardığı uyarısında bulunuyor.

Anlaşma ile ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde de cuma günü kadar sembolik bir oylama yapılması bekleniyor. Buradaki oylama sonucu da anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda belirleyici değil.

Yaptırımlar kaldırılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş üyesi olan ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa ile Almanya, yıllar süren müzakerelerin ardından İran ile ülkenin nükleer programının denetlenmesi konusunda anlaşmıştı. Bunun karşılığında yaptırımların aşamalı olarak gevşetileceği taahhüt edilmişti.