Demokratlardan Gül ve Sarkisyan'a mektup

ABD'de iktidardaki Demokrat Partiye mensup, önde gelen 4 milletvekili, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'a ortak bir mektup yazarak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri yakınlaştırma çabalarını desteklerini bildirdi.



Milletvekili adına açıklama yapan Kongredeki Türk-Amerikan Dostluk Grubu'nun Esbaşkanı Robert Wexler, "Ermenistan ile Türkiye'nin, ilişkilerini normalleştirmek ve Kafkaslar'da olumlu bir diyalog ve dinamik sağlamak için sürdürdüğü çabalara ABD ve uluslararası toplumun destek vermesi, kritik önem taşıyor.



Erivan ile Ankara arasındaki farklılıkların aşılması ve iki ülke arasında işbirliğinin ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için somut bir temelin atılması hem ABD'nin, hem Ermenistan'ın, hem de Türkiye'nin çıkarınadır" dedi.



Mektubu, Wexler'in yanı sıra milletvekilleri İke Skelton, John Murtha ve Alcee Hastings imzaladı.