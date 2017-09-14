Demokratlar Trump'la anlaştığını açıkladı

ABD'deki kaçak yabancı gençlerin sınır dışı edilmekten korunması için Demokratların Başkan Donald Trump ile anlaştıkları bildirildi. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi ve Senato grubu başkanları Nancy Pelosi ve Chuck Schumer ayrıca sınırların daha iyi korunmasını öngören yasa üzerinde de mutabakat sağlandığını ve yasanın Meksika sınırına duvar çekilmesini öngörmediğini açıkladı.

Beyaz Saray ise uzlaşma sağlandığına dair bir açıklama yapmadı. Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders, Demokrat Partili politikacıların açıklamalarını kısmen yalanladı. Sanders, Twitter hesabından Beyaz Saray'daki buluşmada sınır güvenliğinin ele alındığını ancak duvar örülmemesi yönünde karar alınmadığını duyurdu.

Başkan Trump ile yapılan görüşmede, ebeveynleriyle ABD'ye gelen yüz binlerce yabancı gence geçici korunma statüsü tanıyan DACA olarak adlandırılan program ele alındı. Bu program sayesinde gençlerin sınır dışı edilmesi önlenmiş ve çalışma yasağı kaldırılmıştı. Trump bir hafta önce programın altı ay sonra uygulamadan kaldırılmasına karar vermiş ve Kongre'ye bu süre zarfında yeni bir düzenleme hazırlanması çağrısında bulunmuştu.

Partiler üstü çözüm arayışı

Schumer ve Pelosi yaptığı ortak açıklamada "DACA programının yasal güvence altına alınması ve sınırların duvarı hariç bırakarak her iki tarafın da kabul edebileceği şekilde korunması için uzlaşmaya varıldığını" belirtti. Meksika sınırına duvar örülmesi Donald Trump'ın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Trump'ın vergi reformu, sınırların güvenliği, DACA programı, altyapı ve ticaret konularında Schumer ve Pelosi ile son derece olumlu görüş alışverişinde bulunduğunu" söyledi. Yetkili, Başkan'ın partiler üstü çözümlerden yana olduğunu ve her iki partinin temsilcileriyle görüşmeleri sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendi partisinden şikâyetçi

Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti ile Başkan Trump arasındaki yakınlaşma arayışında "seyirci" durumuna düşmekten endişe ediyor. Trump geçen hafta da sürpriz bir şekilde Demokrat Parti yöneticileriyle sellerden etkilenen afetzedeler için milyarlarca dolarlık yardım programı uygulanması ve federal devletin borçlanma üst sınırının yükseltilmesi konularında anlaşmıştı.

Donald Trump uzun zamandır Demokratları önemli projeleri bloke etmekte suçluyordu. Kendi partisinden de yılmaya başladığını gizlemeyen ABD Başkanı'nın sağlık hizmetlerini düzenleyen yasanın kaldırılıp yeni bir düzenleme getirilmesi yolundaki girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Cumhuriyetçi Parti'deki muhafazakâr bloğun Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanması amacıyla yaptığı çalışmalar da Başkan Trump'u kızdırmıştı.

DW/dpa/AG/HS

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