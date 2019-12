-DEMOKRATLAR SENATO'DAKİ KONUMUNU KORUMAYI BAŞARDI WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu yitirmesine karşın, Senato'daki konumunu korumayı başardı. Derlenen bilgilere göre, seçimler Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında "kıran kırana" mücadeleye sahne oldu. Seçim sonuçlarında Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için gereken sandalye sayısını elde etti. CNN'e göre, Cumhuriyetçiler, çoğunluk için gereken 39 sandalyeyi rahatça geçerek, mecliste en az 60 sandalyeyi Demokratlardan aldı. AP ajansına göre ise son durumda Cumhuriyetçiler şu ana kadar meclisteki 53'den fazla sandalyeyi Demokratlardan almayı garantiledi, 13 bölgede de Cumhuriyetçi adaylar yarışı önde götürüyor. Buna karşın, Demokratların şu ana kadar mecliste sadece 2 Cumhuriyetçiyi yerinden edebildiği belirtiliyor. Temsilciler Meclisinde, seçimlerde 80 sandalye ile Cumhuriyetçiler lehine en fazla sandalye değişimi 1938 yılında olmuştu. Bunun yanında 1994 yılında Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde de 54 sandalyeyi Demokratlardan almıştı. Bu seçim sonuçlarının da Cumhuriyetçiler için, 1938 yılındaki rakamlara ulaşılamayabilse de, o dönemden bu yana yaşanacak en büyük değişim olacağı belirtiliyor. Bu da, Cumhuriyetçilere Meclise getirmek istediği tasarılarda kolaylıklar sağlarken, Obama yönetimini ise gündemini hayata geçirmede önümüzdeki dönemde zorlayacak. -SENATO HALA DEMOKRATLARIN ELİNDE...- Senatoda ise durum daha farklı. Temsilciler Meclisinde seçim zaferini Cumhuriyetçilere bırakan Demokratlar, sayıları azalsa da Senato'da çoğunluklarını korumayı başardı. 1930 seçimlerinden bu yana ilk defa, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk parti değişikliğini Senato takip etmedi. Amerikan televizyonlarında, Demokratların Senatodaki 6 sandalyeyi Cumhuriyetçilere kaptırdığı belirtiliyor. Bu sandalyeler, Illinois, Pennsylvania, Wisconsin, North Dakota, Arkansas ve Indiana eyaletlerinin sandalyeleri oldu. Özellikle, başkan seçilmeden önce Barack Obama'nın sahip olduğu Illinois eyaletine ait sandalyenin Cumhuriyetçilere geçmesi ise dikkati çekti. Buna karşın, Demokratlar, kritik eyaletler olan California, West Virginia ve Nevada'da seçimleri kazanmayı başardı. Nevada'da yarışan Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid, son dönemlerde popüler hale gelen "Çay Partisi" hareketinin ciddi destek verdiği Sharron Angle'i geride bırakmayı başardı. Ancak, Angle'in, Senato Çoğunluk liderini seçimlerde zorlaması, "Çay Partisi"nin etkinliğine yönelik yorumların da doğruluğuna işaret etti. Senatodaki son tablo, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki farkın azalmasına yol açtı. Bu durumda, gelecek dönemde Demokratlar istedikleri yasa tasarılarını geçirmede çoğunluğu ellerinde bulunduracaklar ama Cumhuriyetçiler tarafından da daha fazla zorlanacaklar. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki bu son durum, beklenildiği gibi bölünmüş bir kongrenin ortaya çıkmasına neden olacak. Bunun da önümüzdeki dönemde kongrede iki parti arasında, yasaların kabul edilmesinde yeni gerginlikler yaşanmasına neden olabileceği ifade ediliyor. -KENTUCKY EYALETİNDE, TEA PARTY HAREKETİNİN ADAYI SEÇİLDİ Ara seçimlerde, muhafazakar Tea Party Movement (Çay Partisi Hareketi) bir adayını, Kentucky eyaletinde seçtirmeyi başardı. Amerikan medyası, Çay Partisi Hareketinin, Kentucky eyaleti adayı Rand Paul'un eyalet seçimlerini kazanmasıyla ABD senatosunda önemli bir sandalye elde ettiğini bildirdi. Medya, 47 yaşındaki, göz doktoru Rand Paul'ün, demokrat aday Jack Conway'i kolayca yendiğini, Cumhuriyetçi Jim Bunning'in çekildiğini ve Paul'ün böylece Kentucky eyaletinin yeni senatörü olduğunu ve bu zaferin Tea Party için bir ilk teşkil ettiğine işaret etti. 2009 yılında ABD'nin birçok bölgesinde yapılan kitlesel protesto hareketleri sonucu kurulan, çoğu Cumhuriyetçiler'in safında yer almış olan, ultra liberal (piyasacı), milliyetçi, aşırı muhafazakar orta yaş ve üzeri kişilerden oluşan Obama karşıtı Tea Party hareketinin üyeleri, devletin ve kamu harcamalarının küçülmesini, vergilerin azaltılmasını istiyor. -DEMOKRAT ADAY ANDREW CUOMO, NEW YORK'UN YENİ VALİSİ New York'un yeni valisi olarak seçilen Demokrat aday Andrew Cuomo, Cumhuriyetçi aday Carl Paladino'nun New York'u bölmeye çalıştığını ama başaramadığını söyledi. ABD'nin eski İskan ve Şehircilik Bakanı ve New York eyaletinin eski başsavcısı Cuomo'nun, Cumhuriyetçi aday ve Çay Partisi hareketinin büyük destek verdiği milyarder işadamı Carl P. Paladino karşısında New Yorklular'dan yüzde 60 civarında oy aldığı bildirildi. Cuomu, New York'un 56. valisi olarak seçildiğinin anlaşılmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında, New Yorkluların kendisini son derece gururlandırdığını belirterek Cumhuriyetçi aday Paladino'nun New York'u bölmeye çalıştığını ama seçmenlerin buna izin vermediğini ifade etti. 53 yaşındaki Cuomo, 56'ncı New York Valisi olarak görevi seçimlere adaylığını koymayan New York'un 55'inci valisi Demokrat David Paterson'dan devralacak. Cuomo'nun John F. Kennedy'in kardeşi Robert F. Kennedy'nin kızı Kerry Kennedy ile yaptığı evlilikten 3 kızı var.