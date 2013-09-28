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Demokratikleşme paketi toplantısına 'öteki' basın davet edilmedi

Demokratikleşme paketi toplantısına Özgür Gündem, Evrensel, Birgün, IMC TV gibi kurumlar alınmayacak

28 Eylül 2013 20:18

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, planlanan yeni yasal düzenlemelerin ele açıklanacağı toplantıya çok sayıda gazete ve televizyon 'yer darlığı' gerekçe gösterilerek davet edilmedi. Kürt açılımının da sunulacağı toplantıya Özgür Gündem, Evrensel, Birgün, IMC TV gibi kurumlar alınmayacak.

Başbakanlık Basın Merkezi tarafından toplantıyı izlemeleri için davete edilen kurumlar arasında, Özgür Gündem, Evrensel, Birgün, IMC TV, Hayat Tv, Aydınlık, Sözcü, Sol, Yeniçağ ve Halk TV yer almadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak basın toplantısı için Başbakanlık Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş’ı arayan, Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Sultan Özer toplantıyı izleyemeyeceklerini öğrendi. Neden çağrılmadıklarını soran Özer'e salonun yetersiz olması gerekçe gösterildi.

Toplantı öncesinde başbakanlık tarafından aranarak irtibat bilgileri istenmesine rağmen davet edilmediklerini öğrenen Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise, “Sadece biz değiliz, çok sayıda. Çağrılmayanların niteliğine bakınca muhalif duruşu olan yayınlar. Merkez medya için sorun yok.” dedi.

 

Sadece bizle değil AKP’nin tümüyle de konuşmadı

 

Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol ise, “Bu paketi zaten Başbakan sadece bizle değil, AKP’nin tümüyle de konuşmadan hazırlamıştır. Esas muhatabı olan Kürt basınından birini çağırmayı zul addederdi herhalde. Kendin çal, kendin oyna bir paket açıklayacaklar. Her şeye rağmen, bütün Türkiye için bir şeyler bekliyoruz” dedi.

 

Olumlu beklentimiz yoktu

 

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın ise durumu, “Paketin içeriğinden zaten olumlu bir beklentimiz yoktu. Ancak tartışmalı paketin basına uygulanan böylesi bir sansürle açıklanıyor oluşu, paketin ve sonraki dönemdeki AKP uygulamalarının ipuçlarını veriyor. Toplantıya katılmayarak biz bir şey kaybetmedik ama Erdoğan zihniyetini bir defa daha görmüş olduk” sözleri ile değerlendirdi.

 

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