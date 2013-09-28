Demokratikleşme paketi pazartesi açıklanacak

Hükümetin hazırlamış olduğu demokratikleşme paketi, kamuoyuna basın aracılığıyla pazartesi günü açıklanacak. Paketin içeriğinin, bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanacağı öğrenildi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Erdoğan, konuya ilişkin basın açıklamasını, pazartesi günü saat 11.00'de yapacak.

Başbakanlık yeni binada yapılacak olan toplantıya, yazılı ve görsel basından genel yayın yönetmenleri ve temsilcilerin de davet edilmiş oldukları öğrenildi. Erdoğan'ın basın açıklaması Başbakanlık Basın Müşavirliği'nin vereceği frekans üzerinden canlı yayınla ekranlara taşınacak. Basın açıklaması, simültane olarak İngilizce ve Arapça'ya da çevrilecek. Edinilen bilgiye göre; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlamış olan paketle ilgili olarak yapılacak basın açıklaması sırasında, bakanların hazır bulunmaları bekleniyor.