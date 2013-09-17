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'Demokratikleşme paketi bugün tamamlanacak; açıklama daha sonra'

Hüseyin Çelik: Demokratikleşme paketi bugün tamamlanacak. Ancak açıklama Başbakan tarafından daha sonra yapılacak

17 Eylül 2013 19:06

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, demokratikleşme paketinin bugün tamamlanacağını söyledi.

Çelik, Başbakan Erdoğan'ın kamuoyuna bugün açıklama yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Demokratikleşme Paketi'nde yer alan hususların tedvini ve metinlerin bir bütün olarak redaksiyonu için makul bir süreye ihtiyaç vardır. Sayın Başbakanımız, önümüzdeki günlerde müstakil bir program ve basın toplantısı ile demokratikleşme paketini kamuoyuna arz edecektir" dedi.

 

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