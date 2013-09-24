Demokratikleşme paketi açıklanırken Kandil'de olacaklar

İmralı Adası'nda 15 Eylül'de Abdullah Öcalan ile görüşen ve Öcalan'ın "İmralı'daki görüşmelerin artık diyalogtan müzakereye geçilmesi" gerektiği mesajını kamuoyuna ileten BDP heyetinin Pazar günü PKK'lılarla görüşmek üzere Kuzey Irak'a gideceği belirtildi. Heyette BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ile daha önce İmralı ve Kandil ziyaretlerinde yer alan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder'in de bulunacağı belirtildi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, BDP heyeti son İmralı görüşmesiyle ilgili detayları KCK'nın Yürütme Konseyi Eşbaşkanları ve üyelerine aktaracaklar ve süreçle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapacaklar.

Demokratikleşme paketinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Eylül Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağını hatırlatıldı. Başbakan Erdoğan'ın paketin açıklayacağı gün BDP heyetinin Kandil Dağı'nda olacağı belirtildi. Pazar günü Kuzey Irak'a gidecek BDP heyetinin, Pazartesi günü KCK yönetikicileriyle paketin açıklanacağı toplantıyı birlikte televizyonlardan izleyip değerlendirebilecekleri ifade edildi.

Baştan reddetmemek için negatif yaklaşmadık

BDP heyetinin Pazar günü Kandil'de görüşeceği KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, demokratikleşme paketi ile ilgili Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat gazetesindeki köşesinde, şunları yazdı:

"Başbakan 30 Eylül’de paket açıklayacağını söyledi. Eğer bu paket Kürt sorununu çözecek düzeyde adımlar ortaya koymazsa önceki paketler gibi hiçbir sonucu olmayan, dönemi kurtaran politik manevralar olarak tarihe geçer. Ancak, bu defa Kürt sorununun çözümünde radikal adımlar atmazsa AKP sonun başlangıcını yaşar. AKP’ye güven kalmaz ve toplumlardan aldığı kredi biter.

"PKK'lıların geri çekilmesinin hiçbir resmi, hukuki ve yasal değeri yoksa, siyasi karşılığı da olmuyorsa neden bu çekilmeyi sürdürsünler? Bu paketten şu çıkacak, bu çıkacak beklentisi de doğru değildir. KCK baştan reddetmiş olmamak için negatif yaklaşım göstermemiştir. Bu aslında çok zayıf bir ihtimal de olsa devleti ve hükümeti doğru tutum takınmaları için bir teşvik olarak görülmelidir. Yoksa Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir. Paketin hazırlanma tarzı bir çözüm niyeti adımının olmadığının çok açık ifadesidir."