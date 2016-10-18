"Demokratik üniversite" pankartı açan üniversiteli gençler tutuklandı!

Mahmut Kuruçay
Çukurova Üniversitesi öğrencisi 5 genç, "Demokratik ülke demokratik üniversite" yazılı pankart astıkları için "terör örgütü propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
Adana Çukurova Üniversitesi'nde kampüsünde 12 Ekim günü, İbrahim Tuncel, Abdullah Adıyaman, Seda Tanak, Elif Kesen ve Anılcan Hacıboncuk "Demokratik ülke demokratik üniversite" yazılı pankart astı.
Gençler 6 gün gözaltında kaldıktan sonra bugün hakim karşısına çıkarıldı. Gençler, hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklandı.
Dosya hakkında mahkeme gizlilik kararı verdi.