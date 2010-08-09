-DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ'NE İNCELEME DİYARBAKIR (A.A) - 09.08.2010 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, savcılık önceki gün başlayan ve 2 gün süren sözkonusu toplantı ile ilgili görüntü dökümlerini, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden istedi. Yapılan konuşmalarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün başkanlığa getirildiği kongreye, aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile bazı BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katılmıştı.