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Demokratik Suriye Güçleri: Rakka operasyonu için Fırat’ın doğusuna çekiliyoruz

YPG sözcüsü Redur Xelil ise Fırat’ın doğusuna geçmeyeceklerini açıklamıştı

25 Ağustos 2016 16:43

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekildiğini bildirirken, YPG’nin de mensubu olduğu Demokratik Suriye Güçleri’nden yapılan açıklamada, çekilmenin nedeninin IŞİD’e karşı Rakka operasyonuna hazırlık olduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bir sözcü, Twitter’da “Güçlerimiz nihai olarak Rakka’nın kurtarılmasına hazırlık için Fırat’ın doğusuna çekiliyor” diye yazdı.

Reuters’ın haberinde konuyla ilgili olarak DSG’ye ulaşılamadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada “Suriye Demokratik Güçleri içindeki YPG unsurları da bir an evvel Fırat’ın doğusuna geçmelidir. ABD de bunun sözünü verdi, bizim yaptığımız anlaşma da bu, aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini yaparız, gereğini de yapacağız. Çok net bir şekilde bunu söylüyoruz, bunların gizli ajandalarına da fırsat vermeyeceğiz” demişti. YPG sözcüsü Redur Xelil ise Fırat’ın doğusuna geçmeyeceklerini açıklamıştı.

 

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