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Dünya

Demokratik Suriye Güçleri, Mare'yi ele geçirdi

Cerablus-Minbic-Bab hattı hem doğudan hem de batıdan YPG müdahalesine açık hale geldi

16 Şubat 2016 17:33

Suriye'de Azez'in güneyindeki Tel Rıfat'ı ele geçiren Demokratik Suriye Güçleri (QSD), Tel Rıfat'ın doğusundaki Mare'yi de kontrolü altına aldı. QSD içindeki Ceyşül Suvar grubu, Mare için çatışmadan yana olmadıklarını belirterek kent yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre; kentteki Esad karşıtı örgütler ile YPG arasında anlaşmaya varıldı ve örgütler kenti terk etmeyi kabul etti. Kontrol Demokratik Suriye Güçleri'ne geçti. Aralarında Ahrar'uş Şam'ın da olduğu silahlı gruplar Mare'nin kuzeyindeki Sandaf'a geçecek.

Mare'nin ele geçirilmesiyle YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin Halep kuzeyinde IŞİD'le olan sınırı genişledi. Cerablus-Minbic-Bab hattı hem doğudan hem de batıdan YPG müdahalesine açık hale geldi.

Ahbar Muhabiri Cenan Musa, konuya dair haberinde, "Mare, Suriye rejimine karşı başkaldıran ilk kentlerdendi. Bu yüzden sembolik önemi büyük" dedi.

Öte yandan, Suriye ordusunun da bu bölgelerin güneyinde yer alan Herbel'de IŞİD mevzilerini vurmaya başladığı bildiriliyor.

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