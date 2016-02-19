T24 LogoT24 Logo
Dünya

Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD'den Şeddadi'yi aldı

Kasaba, petrol bölgesi olması nedeniyle stratejik öneme sahip

19 Şubat 2016 22:36

Suriye'nin Irak sınırında ve IŞİD'in elinde bulunan Şeddadi kasabası Demokratik Suriye Güçleri'nin eline geçti. Kasabada IŞİD'in silah ve araçlarına da el kondu.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Irak-Suriye sınırında yer alması ve petrol bölgesi olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip olan Şeddadi kasabasını YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri ele geçirdi.

Haseke kentine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Şeddadi'nin IŞİD'den alınması için 3 gündür koalisyon güçlerinin hava desteğiyle büyük bir operasyon başlatan Demokratik Suriye Güçleri, uzun çatışmalar sonucunda bu akşam saatlerinde Şedadi'yi ele geçirdi.

Demokratik Suriye Güçleri sözcülerinden Tackır Kobani, kasaba içinde arama-tarama faaliyeti yaptıklarını aktardı. Kobani, 17 IŞİD üyesini sağ ele geçirdiklerini söyledi.



 

ETİKETLER

suriye demokratik güçleripydsuriyeşabbadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24