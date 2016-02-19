Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD'den Şeddadi'yi aldı

Suriye'nin Irak sınırında ve IŞİD'in elinde bulunan Şeddadi kasabası Demokratik Suriye Güçleri'nin eline geçti. Kasabada IŞİD'in silah ve araçlarına da el kondu.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Irak-Suriye sınırında yer alması ve petrol bölgesi olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip olan Şeddadi kasabasını YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri ele geçirdi.

Haseke kentine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Şeddadi'nin IŞİD'den alınması için 3 gündür koalisyon güçlerinin hava desteğiyle büyük bir operasyon başlatan Demokratik Suriye Güçleri, uzun çatışmalar sonucunda bu akşam saatlerinde Şedadi'yi ele geçirdi.

Demokratik Suriye Güçleri sözcülerinden Tackır Kobani, kasaba içinde arama-tarama faaliyeti yaptıklarını aktardı. Kobani, 17 IŞİD üyesini sağ ele geçirdiklerini söyledi.





