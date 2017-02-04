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Demokratik Sol Parti, referandum tercihini açıkladı

"Yürütmenin başı cumhurbaşkanı olabilir ama egemenlik bir cumhurbaşkanının tek satırlık imzasına mahkûm edilemez"

04 Şubat 2017 18:33

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP ile MHP'nin TBMM'den geçirdiği ve imza için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderilen 'başkanlık anayasası' hakkındaki kararını verdi.

DHA'nın haberine göre Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en kritik günlerinden geçtiğini söyledi.

Ülkenin siyasi tarihinde yaşanılan antidemokratik dönemlerin ardından, bugün demokrasinin topyekun ortadan kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak karşı durduğumuz konu, antidemokratik seçim yasasıyla oluşturulmuş ve toplumun gerçek yapısının temsil edilmediği bir Meclis eliyle tamamen 'hakim gücün' iradesi tahtında oluşturulmuş değişiklikler sistematiğinin Türkiye halkına kabul ettirilmeye çalışılmasıdır." ifadesini kullandı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışının sadece Meclisteki seçilmiş milletvekillerin iradesini değil, kuvvetler ayrılığı prensibinin ana ayaklarının tümünün iradesini beraberinde barındırdığını belirten Aksakal, "Yürütmenin başı cumhurbaşkanı olabilir ama egemenlik bir cumhurbaşkanının tek satırlık imzasına mahkûm edilemez" dedi.

Aksakal, anayasa değişikliğinin milleti birey ve yurttaş olmaktan çıkarıp "teba, kul" statüsüne indirgeyecek bir yetki gücü ortaya çıkaracağını savunarak, "Bu kabul edilemez. Zira sorun bugün iş başında olan cumhurbaşkanından ziyade yerine seçilecek olanın elde edeceği sınırsız yetkilerle neler yapabileceğidir. Bugünkü cumhurbaşkanı, 'tek millet tek devlet tek dil' diyor. Yerine gelen, 'her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık' derse ne olacak?" şeklinde konuştu.

 

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