Demokratik Sol Avukatlar'ın Ankara Barosu Başkanlığı için yapılan seçimlerinden Erinç Sağkan galip ayrıldı

Ekim ayında yapılması planlanan Ankara Barosu Genel Kurulu için Demokratik Sol Avuklatlar'ın gerçekleştirdiği ön seçimi Ankara Barosu Başkan Yardımcısı ve Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Başkan Adayı Erinç Sağkan kazandı. Sağkan, 12 sandıkta kullanılan 5 bin oyun 2 bin 268'ini almayı başardı. Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun desteklediği avukat Seçkin Arıkan ve iki dönemdir Ankara Baro Başkanlığı görevini üstlenen Hakan Canduran'a karşı seçimi kazanarak da dikkatleri üzerine çekti.

Vedat Dalokay Salonu’nda gerçekleşen seçimde, iki dönemdir Ankara Baro Başkanı Avukat Hakan Canduran, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Erinç Sağkan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun desteklediği aday olan avukat Seçkin Arıkan yarıştı. Kurulan 12 sandıkta toplam 5 bin oy kullanıldı. Oyların 2 bin 268’sini alarak seçimden büyük bir farkla çıkan avukat Erinç Sağkan, en genç başkan adayı olarak dikkatleri çekti.

“Mesleğin ve meslektaşın tam yanında duracaklarını” vurgulayan Sağkan, toplumsal olaylara karşı duyarlılık göstereceğini de söyeldi. Genç, dinamik, etkin, dik duracak, olaylara anında tepki verecek bir ekip ile yola çıkacağını belirten Sağkan, Atatürkçü söylemleriyle öne çıkıyor.

Sağkan seçim sonuçlarını şöyle değerlenirdi:

“Seçim sonucunda, sadece gençlerden değil tüm yaş gruplarından bize destek geldiğini gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Bu teveccühe layık olmak için var gücümüzle çalışacağız”

"Mesleğin, meslektaşın, kadının, çocuğun, işçinin, doğanın, hayvan haklarının, Atatürk Cumhuriyetinin avukatıyız" diyerek yola çıktılarını kaydeden Sağkan, bu yolda ilerleyeceklerini söyledi.

Ön seçimi kazanarak Demokratik Sol Avukatlar'ın Ankara Barosu Başkan Adayı olan ismin, başkanlığı kesin alacağı gözüyle bakılıyor.