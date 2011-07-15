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''DEMOKRATİK ÖZERKLİK''E SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A)

15 Temmuz 2011 13:57

-''DEMOKRATİK ÖZERKLİK''E SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A) - 15.07.2011 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK), ''Demokratik Özerklik'' açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı. BDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Genel Başkanı ve bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, BDP'li milletvekilleri, Belediye Başkanları ve DTK üyelerinin katılımıyla dün yapılan toplantının ardından ''Demokratik Özerklik'' kararının alındığı açıklanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk tarafından yapılan açıklamaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sonuç bildirgesiyle ilgili metin incelemeye alındı. İnceleme sonucu suç unsuruna rastlanması halinde dava açılacak.

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